Dollende Eden Hazard krijgt lesje in nederigheid van talentvolle ploegmaat: “Kunnen we de VAR gebruiken?”

Eden Hazard is de absolute sterspeler van Chelsea FC, maar blijkbaar blinkt hij niet in alles uit. Sky Sports passeerde op het oefencomplex van The Blues met de PassOnPlastic-challenge, om bekers uit recycleerbaar plastic te promoten. Doel van de uitdaging: zoveel mogelijk plastic bekertjes van het kader trappen. Hazard nam het op tegen ploegmaat Callum Hudson-Odoi, één van de rising stars van het Engelse voetbal. Voor ze aan de uitdaging beginnen, delen een dollende Hazard én de presentatrice nog wat steekjes uit aan Hudson-Odoi. “Meester versus leerling”, kondigt die laatste het duel aan, tot jolijt van de Rode Duivel. Maar het lachen vergaat‘Eddie’ al snel wanneer hij met 6-1 in het zand bijt tegen ‘leerling’ Hudson-Odoi. “Kunnen we de VAR niet gebruiken”, probeerde Hazard nog tegen beter weten in, waarna toch een compliment volgde voor zijn ploegmaat. ”Hij is een toekomstige legende.”