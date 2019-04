Neymar mag woensdag eerste keer het trainingsveld op bij PSG

De blessure van Neymar evolueert gunstig en de Braziliaanse international mag woensdag zoals voorzien een eerste keer het trainingsveld op om tests af te leggen, zo maakte Paris Saint-Germain dinsdag bekend. “In de komende twee weken zal er een volledig medisch en radiologisch rapport opgesteld worden door onze specialisten.”

De 27-jarige Neymar staat al sinds 23 januari aan de kant. Toen blesseerde hij zich in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar werd geopereerd. Hij stond toen drie maanden aan de kant en was maar net op tijd fit voor het WK in Rusland. Daar sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinales tegen België.

Deze keer kon een operatie vermeden worden, maar volgde er net als vorig jaar wel een revalidatie in Brazilië. De verwachting was dat de spits een tiental weken aan de kant zou staan en dat lijkt dus ongeveer uit te komen. Neymar kan zo mikken op de finale van de Coupe de France op 27 april, op voorwaarde dat PSG zich kwalificeert. Woensdag spelen ze de halve finale tegen Nantes. Nadien komt het erop aan zo snel mogelijk matchritme op te doen, want na het seizoen in Frankrijk wacht er met de Copa America in eigen land (14 juni - 7 juli) nog een belangrijke afspraak voor de Braziliaanse vedette.

Naast Neymar kan PSG-coach Thomas Tuchel tegen Nantes ook nog niet rekenen op Thomas Meunier, Edinson Cavani en Angel Di Maria. Meunier is nog niet voldoende hersteld van de dijblessure die hij medio vorige maand opliep in de topper van de Franse competitie tussen PSG en Marseille (3-1). Daardoor miste de Belgische rechterwingback de EK-kwalificatieduels tegen Rusland en Cyprus.