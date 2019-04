Supertalent van Real Madrid schittert met ge-wel-dig poortje in Eredivisie

Een grote carrière heeft Martin Ödegaard nog niet bij elkaar kunnen spelen, maar de 20-jarige Noor is momenteel wel bezig aan een uitstekend seizoen in Nederland. Bij Vitesse, dat de rechtsbuiten huurt van Real Madrid, zit hij aan zeven doelpunten en zes assists. In het gelijkspel (2-2) tegen AZ toonde Ödegaard zich dinsdag met een geweldige dribbel én panna. Er is hoop voor het Noorse toptalent.