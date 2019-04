FRAUDEPROCES VAN DE EEUW Het geheim van de premier, de playboy en de topbankier

Als de advocaten niet opnieuw een procedureslag winnen, start in Maleisië vandaag het fraudeproces van de eeuw. 1MDB, een Maleisische investeringsbank van de overheid, opgericht om de arme bevolking te helpen, werd jarenlang systematisch leeggeplunderd. Het onderzoek strekt zich uit van Maleisië tot Zwitserland, van Singapore naar Groot-Brittannië, van de VS tot Australië, van Hongkong naar de Emiraten. Minstens 4 miljard, maar mogelijk 10 miljard, verdween in ingewikkelde witwasconstructies, opgezet door een Chinees-Maleisische playboy en een topbankier van Goldman Sachs. Het verduisterde geld ging naar luxegoederen en dure immobiliën, maar vond ook zijn weg in Hollywood. Onder meer The wolf of Wall Street, ironisch genoeg een film over de hebzucht van de financiële sector, werd meegefinancierd met het geld van 1MDB. De eerste die voor de rechter moet verschijnen, is de ex-premier van Maleisië, die rijkelijk betaald werd om een oogje dicht te knijpen.