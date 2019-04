Marie (90) en Fernand (87) staan al 70 jaar samen op de markt. “Wat moeten we anders de godganse dag doen?”

Officieel zijn ze al dertig jaar met pensioen. Maar Marie (90) en Fernand (87) staan nog haast dagelijks met hun textielkraam op een of andere markt, ergens in Vlaanderen. Na zeventig jaar denken ze zachtjesaan aan stoppen. Of toch niet. “Wat moeten we anders de godganse dag doen? In de zetel zitten? Neen, laat maar!”