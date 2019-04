Sensatie in Play-off 2: Dolle slotfases en veel doelpunten in Beveren en Brugge, Moeskroen opnieuw onderuit

Play-off 2 saai? Vergeet het. Waasland-Beveren en Cercle Brugge-Zulte Waregem zorgden voor veel spektakel en doelpunten. Waasland-Beveren leek op een kansloze nederlaag af te stevenen tegen Kortrijk, maar kwam in de 92e minuut nog langszij. Toch bleven de Waaslanders met lege handen achter, want het werd een minuut later 2-3. Ook in Brugge waren de plottwists amper bij te houden. Cercle Brugge moest lang achtervolgen tegen Zulte Waregem, ging erop en erover met een doelpunt in de 90e minuut maar slikte in de 94e minuut alsnog de gelijkmaker. En is het crisis in Moeskroen? Dat is misschien wat voorbarig, maar na een indrukwekkende 23 op 27 in de reguliere competitie is het wel met een 0 op 6 aan Play-off 2 begonnen.

Foto: BELGA

Moeskroen was de beste ploeg van 2019 in de reguliere competitie. Met een 23 op 27 en zonder nederlaag wierpen de Henegouwers zich plots op tot outsider voor Play-off 2 winst. Maar na de nederlaag afgelopen weekend bij Kortrijk gingen Les Hurlus nu ook op eigen veld onderuit. Thuis tegen Union moest het nog voor de rust verder met een man minder na twee keer geel voor Frank Boya. Na de pauze verzilverde Union het numerieke overwicht met twee goals op drie minuten. Faïz Selemani zette een strafschop om, Roman Feber legde de eindstand vast.

Er zat wat druk op de ketel bij Cercle Brugge. Trainer Laurent Guyot verlengde onlangs dan wel zijn contract bij de Vereniging, de recente 3 op 36 zorgde toch voor wrevel. Eigenaar Monaco stuurde dan ook adjunct-algemeen directeur Nicolas Holveck naar Brugge voor de partij tegen Essevee, het sfeervak van Cercle daagde niet op uit protest tegen Guyot. Even leek het effect te hebben want Mercier opende al vroeg de score voor de groen-zwarte brigade. Doelpunten van De fauw en Pletinckx draaiden de situatie echter nog voor de rust om. Een vijfde nederlaag op rij leek eraan te komen, maar een owngoal van Bjørdal luidde een dolle slotfase in. Gakpé leek Cercle in de 90e minuut naar een deugddoende zege te trappen vanop de stip, maar diep in de blessuretijd tekende Harbaoui nog voor de 3-3 eindstand.

Foto: Photo News

KV Kortrijk sprak voor de start van de play-offs zijn ambities uit en zette die meteen kracht bij met een verdiende zege tegen Moeskroen in de openingsmatch. Op de Freethiel ging het door op dat elan. Na een studieronde voor de rust schakelden de Kerels na de pauze een versnelling hoger. Doelpunten van Brendan Hines-Ike en Felipe Avenatti op twee minuten tijd zetten Kortrijk nog voor het uur op rozen. Waasland-Beveren leek lang niet bij machte om tegen te stribbelen, maar met late doelpunten van Milosevic (83’) en Andrijasevic (90+3’) leek het alsnog een punt uit de brand te slepen. Leek, want in de 93e minuut bezorgde Koita Kortrijk alsnog de volle buit, waarna een gefrustreerde Ampomah nog rood pakte. De West-Vlamingen beginnen net als Union met een 6 op 6 aan Play-off 2.