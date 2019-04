Britse ISIS-bruid (19) praat eerste keer sinds dood van baby: “Ik werd gehersenspoeld, ik heb overal spijt van”

Ze zou alles geven voor een tweede kans in het leven. Dat heeft Shamima Begum gezegd in een interview met The times, het eerste sinds de op haar vijftiende naar Syrië gevluchte Britse al haar derde kind moest begraven. “Ik heb overal spijt van”, zegt ze.

Drie weken oud is Jarrah Yago geworden. Drie bewogen weken, want sinds de geboorte van de baby werd hij al betrokken in een juridische en politieke strijd. Zijn moeder, de 19-jarige Britse Shamima Begum, maakte van zijn geboorte gebruik om haar landgenoten om vergiffenis te vragen en haar te laten terugkeren.

Foto: AFP

Omdat Begum op haar 15de naar Syrië was vertrokken om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) en daar trouwde met een van de ISIS-strijders, lag het onderwerp heel gevoelig. Maar toen Jarrah al na drie weken overleed, al de derde keer dat Begum in Syrië een kind verloor, besefte ze dat ze die hoop zou mogen opbergen. Dat geeft ze toe in een interview met The times.

Spijt

“Ik heb veel nagedacht over hoe lang ik hier moet blijven”, zegt Begum vanuit het vluchtelingenkamp in al-Roj. “En ik heb geaccepteerd dat ik hier zal moeten blijven. Ik ga hier een tweede thuis van moeten maken. Dat is nu eenvoudiger, want ik heb vrouwen om me heen en vrienden die me helpen om het emotioneel te verwerken.”

Als ze ooit de kans zou krijgen, wil ze wel nog steeds terug naar het Verenigd Koninkrijk. “Sinds ik weg ben uit Baghuz heb ik spijt van alles wat ik gedaan heb. Ik wil terug naar mijn thuisland voor een tweede kans, om mijn leven opnieuw te beginnen. Ze hebben me gehersenspoeld. Toen ik naar hier kwam, geloofde ik alles wat men mij vertelde, maar ik wist te weinig over de godsdienst.”

Gemanipuleerd

De 19-jarige omschrijft zichzelf op haar 15de als een lichtjes depressieve tiener, met weinig vrienden en geen goede band met haar familie. “Ik kon niet praten over problemen, dus het was eenvoudig om mij te manipuleren. Mensen op het internet zeiden me dat mijn familie niet voor mij bad en niet naar mij luisteren, dus dat ik daar weg moest. Ik heb dat gedaan.”

Vandaag heeft ze nog steeds geen goede band met haar familie. Elke week mag ze 2 minuten met hen bellen. “Maar het gaat moeilijk. Ik wil zo graag opnieuw een relatie met hen opbouwen. Ik begrijp dat mijn familie destijds door mij is uiteengevallen. Nu wil ik dat goedmaken.”