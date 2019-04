Bouteflika zwicht voor protest en treedt af als president van Algerije

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is na wekenlange protesten afgetreden. Hij heeft dinsdagavond de voorzitter van het constitutioneel hof officieel van het einde van zijn ambtstermijn op de hoogte gebracht. In het stadscentrum van Algiers trokken tientallen mensen spontaan de straat op om te feesten.

Pas maandag had Bouteflika dat hij voor het einde van zijn ambtstermijn op 28 april zou aftreden. Een exacte datum liet hij open. Sinds weken protesteerden honderdduizenden mensen in heel het land tegen Bouteflika en diens machtselite.

Eerst had Bouteflika de voor half april geplande presidentsverkiezing uitgesteld en hervormingen aangekondigd, maar tegelijkertijd zijn ambtstermijn voor onbeperkte duur verlengd. Ook daartegen was protest gerezen.

Abdelaziz Bouteflika stond twintig jaar lang aan het hoofd van Algerije. De jongste jaren liet hij zich niet meer zien in het openbaar. Officieel omdat hij gezondheidsproblemen had - in 2013 kreeg hij een beroerte -, maar volgens sommige bronnen zou hij al een tijd overleden zijn en zouden een aantal generaals van het leger in zijn naam het land verder hebben bestuurd.