REACTIES. Ontgoocheling bij Genk, lof voor Bolat bij Antwerp: “Hij was fantastisch”

Na de overtuigende zege tegen Anderlecht slikte Genk op de tweede speeldag van Play-off 1 een pijnlijke nederlaag bij Antwerp. Een vrije trap van Lior Refaelov volstond voor The Great Old om de vlle buit te pakken. Een opdoffer voor Genk in de strijd om de titel. “We hadden nochtans de beste kansen”, klonk het bij de Limburgers.

“Er zat meer in”, zuchtte een ontgoochelde Trossard voor de televisiecamera’s. “We hadden de beste kansen vandaag, Antwerp creëerde niet veel op die goal na. We kwamen drie keer alleen voor de keeper, daar moet je er zeker een van binnen trappen. Je moet na twee minuten ook geen fout maken op de rand van de zestien. Daardoor moet je gaan achtervolgen.” In de competitie kende Genk een gelijkaardige situatie, maar scoorde het na de rust nog vier keer. Dat lukte vandaag niet. “Dat is een momentopname”, aldus de Genkse aanvoerder. “Bolat deed ook een paar goeie reddingen, maar veel kansen had Antwerp niet.

Trossard werd iets na het uur naar de kant gehaald en was goed ingepakt na affluiten. “Ik heb wat last van de kuit, maar het is meer uit voorzorg. Ik had het tijdens de rust al aangegeven, dus ik had vrede met de wissel. Nu moet ik klaar zien te geraken voor zaterdag.”

Foto: BELGA

Refaelov: “Trots op de ploeg”

Lior Refaelov deed zijn ex-club Club Brugge veel plezier met het enige doelpunt van de partij. “Dit is een zeer belangrijke overwinning voor de vierde plaats. We hebben bereikt wat we wilden. Ik ben zeer trots op de jongens. We hebben na de rust afgezien, maar iedereen zette goed druk en Bolat keepte fantastisch. Ik ben zeer moe maar zeer gelukkig.”

Foto: BELGA

Bolat: “Mijn werk gedaan”

Foto: JEFFREY GAENS

“Die reddingen? Daar wordt hij voor betaald”, lachte droogkomiek Jelle Van Damme voor de camera’s over collega Sinan Bolat. “Ik vond het vergelijkbaar met onze match tegen Standard”, zei Bolat zelf. “Toen gaven we ook niets weg en probeerden we daarop verder te doen. Dat was niet zo makkelijk. We doen hier een heel goeie zaak. Ik heb mijn werk gedaan, dit doet deugd voor iedereen. Ik ben heel blij met deze zege, de ploeg heeft er voor gevochten en we hebben de mentaliteit van het echte Antwerp getoond. Die misten we de laatste weken. Welke redding de moeilijkste/belangrijkste was? Ze waren alle vier belangrijk. De laatste misschien, met de kop. Die reflex was ook moeilijk”