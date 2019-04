Ahold Delhaize-belegger niet gerust in prijzenoffesief Amazon-dochter

Amazon kondigt in de VS een grootschalig prijzenoffensief aan in zijn Amerikaanse supermarktketen Whole Foods. De e-commercegigant nam die over in de zomer van 2017. Honderden producten, vooral verse seizoensgroenten en fruit, worden gemiddeld een vijfde goedkoper. Goed nieuws voor de Amerikaanse consument, minder goed nieuws voor de beleggers van Ahold Delhaize. Die distributeur is in de VS onder meer actief met de keten Food Lion en realiseert het gros van zijn groepsomzet in Amerika. Toen het nieuws van de prijsverlaging bekend werd, nam het aandeel van de Nederlands-Belgische fusiegroep een duik met twee procent. Gaat Ahold Delhaize volop de prijzenslag aan, dan dreigt dat ten koste te gaan van de winstmarge; blijft de groep aan de kant staan, dan dreigt omzetverlies. (krs)