Onverwacht akkoord over aanpassing Grondwet

Het had bij momenten veel weg van een Bingo-middag, maar dinsdag werd in de Kamercommissie dan toch een akkoord bereikt over het herzien van een veertigtal grondwetsartikelen. Nu is het aan de plenaire, de Senaat én de regering om dezelfde oefening te maken.

Urenlang duurde het gegoochel met grondwetsartikelen in de Kamercommissie en lang niet iedereen wist hoe er gestemd moest worden. Maar uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt over een veertigtal artikelen die straks ‘opengezet’ worden om in de volgende legislatuur aan te passen. Het gaat onder meer over stemrecht vanaf 16 jaar, de invoering van een federale kieskring en de moderniseren van het koningshuis.

Klimaatwet

Opvallend: ook artikel 1 van de Grondwet – dat bepaalt dat België een federale staat is, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten – werd voor herziening vatbaar verklaard. CD&V en Open VLD steunden het voorstel van N-VA om een aantal basiswaarden van de democratie toe te voegen, maar zetten zo ook de deur op een kier om het confederalisme in te schrijven. Omdat een lid van MR te laat was voor de stemming, was er één tegenstem te weinig om het artikel tegen te houden.

Ook voor het veelbesproken artikel 7bis, waarin Ecolo-Groen hoopt de Klimaatwet in te verankeren, werd het licht op groen gezet. Al betekent dat niet dat alle partijen die zich achter de mogelijkheid tot aanpassing schaarden, ook vóór de Klimaatwet zijn. Het invoeren van stemrecht in plaats van stemplicht en de afschaffing van de Senaat kregen dan weer onvoldoende steun. (mvdr)