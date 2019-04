Instant gelukkig van bloesems

Vijfduizend toeristen streken vorig weekend neer in Haspengouw, om de nog niet eens half geopende knoppen te zien. En wie daar de volgende weken ook van wil genieten, zal snel moeten zijn. “Tachtig procent van de logies in het weekend is al volgeboekt”, zegt Hilde Vautmans, schepen van Toerisme in Sint-Truiden. “Terecht, want de volgende weken wordt de fruitstreek opnieuw de mooiste plek van het land.”

Voor de regio zijn de bloemetjes de belangrijkste toeristische troef. “Van alle toeristen die we jaarlijks ontvangen, komt liefst 25 procent tijdens de bloesemmaand. We organiseren er ook vanalles rond: zo hebben we nu drie bloesembars in de boomgaarden, en komen er ook twee platformen vanwaarop je alles nog veel beter kunt zien en fotograferen.”

Ook in de Plantentuin van Meise lokken de bloesems jaarlijks voor extra volk. “April en mei zijn met voorsprong onze drukste maanden”, zegt woordvoerder Koen Es. “Eerst voor de magnolia’s, daarna voor de fruitbomen. Want het is een misverstand dat enkel fruitbomen bloesems hebben. Het woord bloesem staat eigenlijk voor de bloemetjes die aan een boom komen nog voor die in blad schiet.”

Tot begin mei

Koen Es Woordvoerder Plantentuin Meise “Mochten er het jaar door bloesems aan de bomen staan, zou je er niet meer van opkijken. Vergelijk het met een kerstboom: als die constant in huis staat, is het plezante er ook van af”

In principe kun je nog de hele maand april én ook begin mei van de bloesems genieten. “Omdat de soorten niet allemaal op hetzelfde moment in bloei komen”, zegt Jef Vercammen van het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden. “Eerst is het de beurt aan de pruimen en de abrikozen, daarna volgen de kersen en de peren en eindigen doen we met de appels. Daarna is het weer voorbij, is het opnieuw wachten tot volgend jaar.”

Dat laatste zorgt er volgens Koen Es ook voor waarom we bloesems zo leuk vinden. “Het duurt nooit lang. Dat maakt het speciaal. Mochten er het jaar door bloesems aan de bomen staan, dan kijk je er niet meer van op. Vergelijk het met een kerstboom. Als die constant in huis staat, is het plezante er ook van af.”