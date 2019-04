School moet agressieve leerling opnieuw toelaten

“Een kaakslag.” Zo noemen de leerkrachten van het Lyceum Cadix de terugkeer van de betrokken leerling. De feiten dateren al van 28 februari, maar ze raken nu pas bekend. De leerling stampte een leerkracht toen meermaals op zijn been en sloeg ook met de vuisten.

De klassenraad reageerde meteen en stuurde de leerling van school. Nu blijkt dat die toch mag terugkeren, nadat de ouders in beroep zijn gegaan. Het personeel schreef daarop misnoegd een brief aan de directie en de bevoegde beroepscommissie. “Als personeel zijn we boos, teleurgesteld en gefrustreerd.”

Volgens een leerling, die online reageerde, zou de leerkracht zelf ook wel uitgedaagd en geslagen hebben. “Ik wil benadrukken dat geweld op school niet getolereerd wordt”, zegt Gonda Verhaert, algemeen directeur van het stedelijk onderwijs in Antwerpen. “Samen met de school wordt bekeken of er alternatieve sancties opgelegd kunnen worden.”

Het personeel zegt dat de agressie in het onderwijs toeneemt. “Het is een maatschappelijke tendens dat ouders soms blind de kant van hun kind kiezen.” Harde cijfers bestaan er niet, maar uit cijfers van de CLB’s blijkt wel dat de gedragsproblemen op school toenemen, alsook het aantal leerlingen dat de regels overtreedt. De grootste onderwijsvakbond COC kwam onlangs nog in een eigen bevraging tot de conclusie dat 63 procent van de leerkrachten het schooljaar voordien het slachtoffer werd van fysieke en verbale agressie.(mf, jvde)