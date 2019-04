‘Nobelprijs’ voor Vlaamse jeugdschrijver

Schrijver Bart Moeyaert (54) is al vaker in de prijzen gevallen, Zilveren Griffels, Boekenleeuwen en Gouden Uilen prijken op zijn spreekwoordelijke schoorsteenmantel. Maar de twee meest prestigieuze onderscheidingen, de Hans Christian Andersenprijs en de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) ontbraken nog. Moeyaert kwam voor beide al in aanmerking en gisteren kon hij zijn 16de nominatie voor de ‘Nobelprijs voor jeugdboeken’ dus verzilveren. “Het is een bijzondere eer omdat het gedachtegoed mij ook ligt. Deze ‘Nobelprijs voor jeugdliteratuur’ gaat naar schrijvers die kinderen als volwaardig aanzien en een consistent oeuvre hebben. Lindgren was ook als een derde grootmoeder, haar werk had een enorme invloed op mij”, zegt Moeyaert vanuit Bologna.

De respons is enorm. Nadat hij de prijs in ontvangst mocht nemen, sprongen verschillende uitgevers op de kar. “Ik ben nog nooit in het Turks vertaald, maar dat zit er nu al aan te komen. Nog andere landen hebben opties genomen op mijn laatste boeken. Het gaat ontzettend snel.”

Moeyaert is de eerste Vlaming die de prijs mag ontvangen. Maar, zegt hij, Vlaanderen geniet wel van aanzien als het gaat over kinderboeken. “Je ziet dat de mensen hier Vlaanderen weten liggen dankzij de illustratoren en de kinderboeken. Vlaanderen betekent echt wel iets in die wereld en ik hoop dat ik daaraan heb bijgedragen.”