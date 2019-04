2.944 rode postbussen minder

Bpost heeft de voorbije maanden 2.944 brievenbussen weggehaald. Dat is 22,8 procent, of ruim één brievenbus op vijf. Er blijven er nu nog 9.962 over. Dat schrijft Le Soir op basis van vertrouwelijke documenten. In het Brusselse Gewest verdwenen alles samen 538 bussen uit het straatbeeld, bijna één op de drie. In Vlaanderen zijn de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant het hardst getroffen: zij verliezen respectievelijk 319 en 313 brievenbussen. Dan volgen Antwerpen (250), West-Vlaanderen (231) en Limburg (123). In sommige gemeenten verdween soms meer dan de helft van alle brievenbussen (zie top vijf). In Wallonië verdwenen in totaal 1.170 brievenbussen.

Toen Bpost de operatie in november vorig jaar aankondigde, verwees het postbedrijf naar het dalende briefverkeer. “Een kwart van de brievenbussen van ons netwerk kreeg nog hooguit vijf brieven per dag”, bevestigt Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybrouck. Het postbedrijf benadrukt wel dat er in de steden om de 500 meter een brievenbus staat en in de meer landelijke gebieden om de anderhalve kilometer. (krs)

De 5 zwaarst getroffen Vlaamse gemeenten

Boom: 60% weg

Niel: 55,6% weg

Melle: 53,8% weg

Grobbendonk: 50% weg

Kraainem: 50% weg