CLUBNIEUWS. Anderlecht moet wachten op centen van Charleroi, Dimata traint weer bij paars-wit

Vandaag en morgen staan er twee toppers op het programma in Play-off 1 en die matchen in Play-off 2. Hoog tijd dus voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Dimata op het veld, Kara onzeker

Voor de topper tegen Club Brugge morgen is Fred Rutten van plan om Yannick Bolasie als diepste spits uit te spelen als vervanger van Santini. De ploeg trainde gisteren in functie van dat systeem. Landry Dimata trainde ook wel met de groep, maar rond zijn knie zat nog een groot verband. Hij raakt niet klaar voor Brugge en ook de volgende match, zondag tegen Antwerp, blijft een vraagteken. Dat geldt ook voor Bakkali (knie). Die trainde weer mee, maar hij is nog niet honderd procent fit. Kara was afwezig. De Senegalees klaagt over pijn en is onzeker. Sanneh houdt zich klaar, Trebel is inzetbaar. (jug)

Charleroi kan vanavond tegen KV Oostende geen beroep doen op spits Victor Osimhen en spelverdeler Ryota Morioka. Die laatste heeft weer last van zijn hamstring en dat zorgt ervoor dat Anderlecht nog even geduld moet oefenen. Morioka had tegen Oostende namelijk zijn zevende basisplaats kunnen krijgen bij de Zebra’s en dan is Charleroi verplicht zijn aankoopoptie van 1,5 miljoen euro te lichten bij RSCA. Paars-wit moet dus nog even wachten op zekerheid over de centen, maar die komt er wel. De hamstringblessure van Morioka zou niet al te ernstig zijn. (bvv)

CLUB BRUGGE. Poulain ook out voor Anderlecht

Voor de topper tegen Anderlecht van donderdagavond kan Club-trainer Ivan Leko nog steeds niet rekenen op Benoît Poulain. De Franse verdediger heeft last van de achillespees en kon gisteren nog niet meetrainen met de groep. Hij werkte binnen aan zijn herstel. Of Poulain maandag inzetbaar is tegen Standard, moet nog blijken.

Ook Vlietinck (heup) en Mitrovic (enkel) kunnen morgen nog niet spelen in Brussel. Nakamba herstelt nog steeds van een scheurtje in de dij. (jve)

KV OOSTENDE. Faes vervangt Lombaerts

Voor de trip naar Charleroi van vanavond kan Hugo Broos opnieuw rekenen op Wout Faes, die hersteld is van zijn voetblessure. De verdediger neemt normaal gezien de plaats in van de geschorst Lom-baerts centraal achterin. Jonckheere zit vanavond niet in de kern. De middenvelder heeft na zijn langdurige blessure en opeenvolging van trainingen last van stramheid in de hamstrings en blijft uit voorzorg aan de kant. D’Haese (hamstring) is nog niet fit genoeg om te spelen. Dutoit staat vanavond in doel, zaterdag is dat Ondoa. (jve)

STVV. “Mijn hart bloedde ook na de promotiefinale”

Voor STVV-coach Marc Brys wordt het een bijzondere terugkeer naar het Kiel. “Ik ben op een paar honderd meter van het stadion geboren. Ik heb er bij de jeugd gevoetbald en ben er drie keer trainer geweest. Dus ik ga niet flauw doen en zeggen dat deze wedstrijd mij niets doet. Maar de wedstrijd draait niet om mij, maar om STVV. We moeten niet denken dat Beerschot in dat verhaal zal stappen en ons een cadeau zal uitdelen.”

Brys leefde tijdens de promotiefinale van 1B mee met Beerschot Wilrijk. “Ik heb de dreun een jaar eerder ook moeten voelen. De entourage en spelers moeten nu voor de tweede keer in dat verhaal van Play-off 2 stappen. Ik voel die pijn en ontgoocheling. Maar ik heb ook veel sympathie voor KV Mechelen, waar ik twee jaar goed heb gewerkt. Maar natuurlijk is Beerschot mijn team. Mijn hart bloedde ook.” (svc)

Voor Kenny Steppe (lies), Yohan Boli (buikspieren) en Steven De Petter (knie en enkel) komt Beerschot Wilrijk te vroeg. In doel wordt Steppe vervangen door Lucas Pirard. Garcia Tena hervat eind deze week gedeeltelijk de groepstrainingen. (gus)

WESTERLO. Alessandro niet mee naar Eupen

De verplaatsing naar Eupen komt nog te vroeg voor Alessio Alessandro (hersenschudding). De verdedigende middenvelder werkte dinsdag een deel van de training af, maar is nog onvoldoende hersteld om in actie te komen tijdens een wedstrijd. Ook Gboho, die in de laatste training voor de wedstrijd tegen Beerschot Wilrijk uitviel met een knieblessure, stond dinsdag op het oefenveld. Ondervindt hij vandaag geen reactie, dan stapt hij mee op de bus naar Eupen. (sks)