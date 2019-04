Verdachte van moord op rapper Nipsey Hussle gearresteerd

De verdachte, Eric Holder (29), is opgepakt in Bellflower, een voorstad van LA. Hij werd maandag geïdentificeerd op basis van bewakingsbeelden, waarna de politie een opsporingsbericht met foto van Holder verspreidde. Er werd ook gewaarschuwd dat de man een “substantieel risico voor de publieke veiligheid” vormde.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs