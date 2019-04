Getuigen gezocht: wie zag deze Alfa Romeo met kapotte tankklep na granaatontploffing in Antwerpen?

Antwerpen - Het Antwerpse parket doet in het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ een oproep naar getuigen van de granaatontploffing in de De Pretstraat in Antwerpen-Noord op 18 maart. De auto die de daders gebruikten, brandde uit nabij Maasmechelen.

De explosie vond plaats om 4.10 uur. Verscheidene auto’s raakten zwaar beschadigd. Uit het onderzoek blijkt dat de daders een witte Alfa Romeo Giulietta gebruikten. Die was een tijdje voor de feiten gestolen en werd achteraf, omstreeks 5.30 uur, in brand gestoken op de pechstrook van de E314 in de buurt van Maasmechelen. Hij werd gevonden aan kilometerpaal 9, net voor het Ecoduct Kikbeek. De nummerplaten en de tankklep waren verwijderd.

LEES OOK. Alweer een auto ontploft in Antwerpse wijk: de bewoners staan erbij, kijken ernaar en zijn het kotsbeu (+)

Dashcam

Het parket is op zoek naar getuigen die op dat moment zijn gepasseerd. “Mogelijk hebben zij iemand zien uitstappen, hebben ze een tweede wagen gezien of iemand zien wegwandelen”, zegt Sylvie Van Baden van het Antwerpse parket. “Wij zoeken ook mensen die een dashcam hebben en daar op dat moment gepasseerd zijn. Mogelijk hebben zij iets kunnen filmen. Wij weten dat er tijdens het blussen mensen ter plaatse waren, maar we hebben hun identiteit niet. We vragen dat zij zich kenbaar maken.”

Het parket wijst ook op de afgebroken tankklep, een herkenbaar kenmerk. Ook uitbaters van tankstations wordt gevraagd hun camerabeelden van de nacht van 18 maart te willen bekijken op zoek naar die witte Alfa Romeo.

Tips zijn welkom op 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu