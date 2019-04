Beveiliging van koninklijke familie kost 42.280 euro per dag

De beveiliging van de koninklijke familie kost de Belgische overheid elk jaar 15,4 miljoen euro, wat neerkomt om 42.280 euro per dag. Dat blijkt na een vraag van Vlaams Belang-ondervoorzitter Barbara Pas. De agenten van de federale politie die daarvoor ingezet worden, zijn gemiddeld 696 manuren per dag bezig. Dat meldt Het laatste nieuws.

195 agenten in uniform houden zich elke dag bezig met de bewaking van de gebouwen van de koninklijke familie. Zij staan onder meer aan het paleis in Brussel en aan de domeinen van Laken en Ciergnon. De leden van de koninklijke familie en hun buitenlandse gasten worden daarnaast ook nog beschermd door politiemensen in burger.

De agenten worden gemiddeld 696 manuren per dag ingezet. In 2018 werden 45.100 uren daarvan gepresteerd voor het beheer van de dienst die instaat voor de beveiliging, onder meer voor opleidingen en trainingen en de operationele kant van de beschermings- en beveiligingsopdrachten. Die bescherming en beveiling hield de agenten vorig jaar 254.000 uur bezig, waarvan 156.000 voor de bescherming en beveiliging van de koninklijke familie binnen de domeinen en 98.000 uren op verplaatsing. Die inzet van agenten komt in totaal neer op een kost van 15.432.548 euro, 42.280 euro per dag. Dat is ongeveer evenveel als vorige jaren.

Uit het antwoord op de vraag van Barbara Pas blijkt ook dat het personeel van Defensie dat voor het koningshuis werkt, 2,1 miljoen euro heeft gekost in 2018. 34 militairen, van wie 9 officieren, zijn elke dag in de weer voor koning Filip en zijn familieleden.