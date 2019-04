Homoseksuelen riskeren voortaan steniging in Brunei

De sultan van Brunei heeft nieuwe islamitische wetten ingevoerd, die onder meer seksuele betrekkingen tussen mensen van hetzelfde geslacht bestraffen door steniging. De nieuwe wetgeving gaat woensdag in, ondanks kritiek uit de internationale gemeenschap.

“Ik wil dat de leer van de islam in dit land strenger wordt nageleefd”, aldus sultan Hassanal Bolkiah van de kleine staat in Zuidoost-Azië in een toespraak, zonder expliciet te verwijzen naar de aanpassing van de strafwet.

Door de nieuwe wetgeving, gebaseerd op de shariawetgeving, kunnen mensen die misdrijven begaan zoals verkrachting, seksuele betrekkingen buiten het huwelijk, diefstal en het beledigen van de profeet Mohammed de doodstraf krijgen. Mensen van hetzelfde geslacht die seks hebben, riskeren in uitzonderlijke gevallen zelfs de dood door steniging.

Kans op doodstraf klein

Experts gaan er echter van uit dat de kans klein is dat dergelijke executies, die vooral gericht zouden zijn tegen homoseksuele mannen, zullen worden uitgevoerd. Ook in Saoedi-Arabië, Iran, Mauritanië, Soedan en Jemen riskeren homoseksuelen de doodstraf, maar volgens de Verenigde Naties zijn in de afgelopen jaren geen homoseksuelen ter dood veroordeeld.

Mensen uit de LGBTQ-gemeenschap worden in Brunei al langer geconfronteerd met discriminatie. Tot op heden riskeerden homoseksuelen 10 jaar cel voor seksuele relaties. Onder de nieuwe wetgeving riskeren ze naast de doodstraf ook stokslagen. Dieven riskeren dan weer de amputatie van een hand of een voet.

Kritiek

De internationale gemeenschap en ngo’s reageren verontwaardigd op de nieuwe wetgeving en roepen op ze in te trekken. Human Right Watch noemde de strafwetgeving, die “archaïsche straffen opgelegd voor daden die zelfs geen misdrijven zouden mogen zijn”, “barbaars tot op het bod”. Hollywoodster George Clooney, zanger Elton John en talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres hebben opgeroepen tot een boycot tegen de luxehotels die eigendom zijn van de sultan.

De sultan, die zijn land met ijzeren hand regeert sinds 1967, reageerde dat Brunei een “eerlijk en gelukkig” land is. “Wie naar dit land komt zal een aangename ervaring hebben en zal genieten van een veilige en harmonieuze omgeving.”

De regering liet in het weekend verstaan dat de wetgeving woensdag zou ingevoerd worden, ondanks de kritieken. Brunei wordt zo het eerste land in Zuidoost-Azië dat op nationaal niveau de shariawetgeving invoert.