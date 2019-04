Infrabel gaat overwegen met camera’s in de gaten houden

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel is gestart met het plaatsen van technische camera’s in de buurt van overwegen die uitgerust zijn met slagbomen. Dat meldt het bedrijf woensdagochtend.

Infrabel wil storingen aan die overwegen op die manier sneller kunnen oplossen. Een 50-tal overwegen in België is al uitgerust met zo’n camera, dit jaar komen er minstens 75 bij. Op termijn moeten alle overwegen er krijgen. Vandaag zijn er in België 1.236 overwegen, maar dat cijfer evolueert omdat Infrabel jaarlijks meerdere overwegen afschaft.

Een storing aan een overweg wordt opgemerkt in het seinhuis en wordt doorgegeven aan het “RIOC” (Rail Infrastructure Operations Center). Dat is een meldingskamer van Infrabel waar alle alarmen van storingen aan onze spoorinfrastructuur verzameld worden. Specialisten analyseren de alarmen en kunnen, als er een camera staat, dan de beelden van de betrokken overweg analyseren. Die extra informatie laat volgens Infrabel toe om kostbare tijd te winnen. “De eerste cruciale analyse wordt vanop afstand gedaan waardoor we niet eerst iemand ter plaatse moeten sturen”, klinkt het.

Een storing aan een overweg heeft een impact op de regelmaat van het treinverkeer, want treinbestuurders volgen dan ter hoogte van die overweg een veiligheidsprocedure. Ze moeten afremmen, claxonneren en dan stapvoets de overweg over rijden. Aan de hand van de camerabeelden in het RIOC kan men de situatie analyseren en bijvoorbeeld zien dat er een slagboom werd afgereden. “We zien ook om welke van de slagbomen het gaat. Deze informatie wordt snel naar een lokale onderhoudstechnieker van Infrabel gestuurd. Er gaat geen tijd meer verloren met eerst ter plaatse te gaan om nadien een nieuwe slagboom van het juiste type op te halen. Daardoor kunnen we het probleem sneller oplossen en kunnen de treinen weer sneller normaal rijden.”