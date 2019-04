Grieks eiland Santorini start campagne voor toeristen met overgewicht om ezels te beschermen

De ezels op Santorini hebben fysieke klachten door de vele toeristen die elke dag op hun rug kruipen om de 600 trappen te beklimmen naar de heuvels van het mooie Griekse eiland. Zeker toeristen met overgewicht worden in een nieuwe campagne aangeraden om de dieren niet meer dan nodig te beladen.

Santorini is een van de meest tot de verbeelding sprekende eilanden bij toeristen. Elke dag komen er 17.000 toe met cruiseschepen voor een deugddoende vakantie. Ze zetten voet aan wal en komen aan een soort van toegangspoort, waar ze opgewacht worden door grote horden ezels. Die mogen ze tegen een prijsje berijden om aan het 400 meter hoger gelegen bewoonde deel van het eiland te komen.

Fysieke klachten

Foto: katrijn van giel

Maar de jongste tijd is gebleken dat die dieren het zwaarder hebben dan werd gedacht. Er worden steeds meer gevallen van zware uitputting, ruggenletsels en zadelzweertjes vastgesteld. Het leidde afgelopen zomer tot een petitie van dierenactivisten tegen de “hersenloze en onnodige foltering van de dieren wanneer ze gebruikt worden als gruwelijk transport voor mensen die de echte Griekse ervaring willen”, die door meer dan 108.000 mensen ondertekend werd.

Toen ook nog eens foto’s opdoken van de bedenkelijke omstandigheden waarin de dieren moeten leven, besloot de Griekse overheid in te grijpen. Ze maakte het illegaal om de dieren te belasten met een lading van meer dan 100 kilogram of een vijfde van hun lichaamsgewicht.

Campagne

Foto: ISOPIX

Dat verbod gaat niet ver genoeg voor activisten. Zij zijn gestart met een campagne, die als slagzin “Zet je eens in hun hoeven” meekreeg. De campagne is speciaal gericht tegen toeristen met overgewicht, in de hoop dat bezoekers van het eiland twee keer zullen nadenken voor ze op de dieren kruipen.

“De campagne gaat starten”, zegt Nikos Zorzos, de burgemeester van het eiland. “Vertegenwoordigers van de reisorganisaties waren hier vorige week en hebben beloofd mensen te gaan sensibiliseren. Wij gaan flyers uitdelen met informatie. Onze ezels zijn deel van onze traditie. Vooral jonge eigenaars hebben begrepen dat het nodig is om zorg voor hen te dragen.”

Een stap in de goede richting is ook de autodienst die ingevoerd werd, waardoor al minder toeristen de dieren beklimmen. “Maar we moeten nog verder gaan: elke toerist moet beseffen wat hij of zij de ezels aandoet.”

bekijk ook

Griekenland grijpt in: te zware toeristen mogen niet langer op rug van ezels