Minister van Onderwijs Crevits: “Vervoerskosten zitten nooit in maximumfactuur”

Nadat bekend is geraakt dat de mediaanstudiekost voor een schooljaar in de eerste graad van het middelbaar onderwijs 1.207 euro kost, en nu oppositiepartij SP.A pleit voor de invoering van een maximumfactuur, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) dat zo’n maximumfactuur nooit de vervoerskosten kan dekken. Het zijn de vervoerskosten die verantwoordelijk zijn voor de stijging van de totale studiekosten.

De cijfers die woensdag in Het Nieuwsblad verschenen, tonen aan dat de mediaankost van één schooljaar 1.207,35 euro bedraagt. In vergelijking met tien jaar geleden is dat een stijging, maar die toename is bijna volledig toe te wijzen aan de duurdere vervoerskosten. SP.A-onderwijsspecialiste Caroline Gennez grijpt de cijfers aan om te pleiten voor de invoering van een maximumfactuur in de eerste graad van het secundair onderwijs.

Minister Crevits reageert voorlopig enkel op Twitter. Ze benadrukt dat het onderzoek naar de studiekosten nog niet opgeleverd is en dat de “globale studiekosten” niet gestegen zijn. “Vervoerskosten wel, nog veel onduidelijkheden hierover, die kosten zitten nooit in maximumfactuur”, zegt ze.

Onderzoek studiekosten nog niet opgeleverd. Globale studiekosten niet gestegen voorbije 10 jaar. Vervoerskosten wel, nog veel onduidelijkheden hierover, die kosten zitten nooit in maximumfactuur. — Hilde Crevits (@crevits) 3 april 2019

Om 9.30 uur neemt Crevits het woord tijdens de voorstelling van de Onderwijsspiegel 2019, met de resultaten van de doorlichting van 250 scholen in Vlaanderen en Brussel.