Riante villa (met eigen kapsalon) van Marouane Fellaini staat nog steeds te koop in Manchester: 2,3 miljoen euro

Marouane Fellaini voetbalde sinds 2013 voor Manchester United maar trok deze winter naar China, waar hij bij Shandong Luneng Taishan FC een driejarig contract tekende. En dus heeft hij zijn riante villa in Worsley, ten noordwesten van Manchester, te koop gezet.

Nu loopt hij er kortgeknipt bij maar in Manchester had Fellaini nog zijn typerende krullenbol, waar hij zelfs een eigen kapsalon voor had in zijn riante villa, die voorts nog vijf slaapkamers telt. Uiteraard nog aanwezig: een binnenzwembad en een hot tub.

Het pand werd aanvankelijk voor een bedrag van 2,48 miljoen euro te koop aangeboden. Maar omdat een koper uitbleef zakte de prijs nu naar 2,3 miljoen euro.

