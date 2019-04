Opleiding op de productievloer: ook de bakker en salsaleraar zijn welkom

Wielsbeke - Door de schaarste aan technische profielen nemen bedrijven zelf het heft in handen. De instroom voor de opleiding als machinebediener is bijvoorbeeld breed. Vooropleiding is minder van tel. “Zo zaten er al een bejaardenverzorger, bakker en salsaleraar in mijn cursus”, vertelt ex-leraar Frank Cruypenninck, die nu opleidingen verzorgt op de werkvloer.

“Ik specialiseer me in pneumatica en onderhoudstechniek. Denk aan lagers, sensoren, aandrijvingen en alles wat daarbij komt kijken. Dat is dus het mechanische deel van de productiemachines. Mijn collega-opleider specialiseert zich in bedrijfselektriciteit en automatisering”, vertelt Frank Cruypenninck, voltijds opleider bij Unilin, vooral gekend van Quick-Step-laminaat.

Van school naar praktijk

Frank werkt intussen zowat een jaar voor Unilin op de hoofdzetel in Wielsbeke. Daarvoor gaf hij ook les, maar dan in een technische school in Wetteren. “Wat ik in het technisch onderwijs deed, lag min of meer in dezelfde lijn. Ik gaf er vakken zoals tekenen, elektriciteit, verspaningstechnologie”, vertelt hij. Dat hij zich in de technische school toen voor een deel ook met de opvoeding van de jongeren moest bezighouden, wil hij niet met zoveel woorden zeggen. “Ik deed dat heel graag, maar het publiek was natuurlijk anders”, klinkt het. Vooraleer Frank de stap naar het onderwijs zette, was hij al 27 jaar technieker in de industrie.

Waarin verschilt een opleiding in een technische school bij eentje in een (productie)bedrijf? “We focussen ons uiteraard op wat hier bij Unilin het meest van toepassing is. Overbodige theorie laten we achterwege. Tegelijk kunnen wij ook terugvallen op de nieuwste technologieën. Er zit hier op dat vlak heel veel expertise bij elkaar. Ik kan hier altijd bij iemand terecht.”

In zijn huidige job zijn de leerlingen natuurlijk anders dan in de school. “Het zijn collega’s, zowel machinebedieners alsook technici. Ik breng ze extra technische vaardigheden bij en kennis van de machines waarmee ze werken. Zo kunnen ze eventuele onregelmatigheden snel zelf herkennen.”

Lees verder:

>

>

>