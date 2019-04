Algerije viert vertrek van frêle 82-jarige handpop, maar... daarom oogt de toekomst nog niet rooskleuriger

De Algerijnse president Bouteflika heeft dinsdag zijn ontslag aangeboden. Daarmee komt een einde aan 20 jaar aan de macht, tot vreugde van de honderdduizenden Algerijnen die de afgelopen weken op straat kwamen. Maar of het Noord-Afrikaanse land daarmee die gevraagde koerswijziging naar vrijheid en democratie heeft genomen, dat is nog maar de vraag.

Het was een pijnlijk tafereel dinsdag op Algerijnse staatstelevisie: een bijzonder frêle uitziende 82-jarige die met moeite zijn ontslagbrief kan overhandigen aan de voorzitter van de Grondwettelijke Raad. Het einde van 20 jaar Abdelaziz Bouteflika als president van Algerije.

Video: reuters

Duizenden uitzinnige Algerijnen vierden het gedwongen vertrek van de man dinsdagavond in de hoofdstad Algiers. De culminatie van bijna zes weken onophoudelijk straatprotest tegen een man die zo ziek was dat hij bijna nooit meer in de openbaarheid verscheen, maar wel het gezicht was gebleven van een dictatoriaal regime. “Allahu Akbar” (“God is groot”) riep een man tegen een televisiecamera.

Foto: AFP

Elite blijft zitten

De vraag is echter welke plannen die God nu heeft voor Algerije. De jonge generatie die de kern van het straatprotest vormde, eiste eigenlijk ook het vertrek van de elite rond Bouteflika, dat vooral uitblonk in zelfverrijking. Maar door het vertrek van de president lijkt dat kringetje vooral de druk van de ketel te hebben gehaald. Wat maakt het hen ook uit: Bouteflika was sinds een beroerte in 2013 toch al vooral een handpop. De Algerijnse machtselite rekent erop dat het lucratieve systeem door dit symbolische offer niet fundamenteel hoeft te veranderen.

Daar verandert ook de hulp van het leger niets aan: het was de stafchef van de Algerijnse strijdkrachten die Bouteflika dinsdag met een vernietigende persconferentie (“De president is ongeschikt voor het ambt”) het laatste zetje gaf, maar dat was vooral omdat de militairen al langer aanvoelden uit welke richting de wind waaide.

Generaal Ahmed Gaid Salah (links) gaf Bouteflika dinsdag het nekschot. Foto: AFP

En ook uit het rijke Westen valt voor de Algerijnen weinig heil te verwachten: daar wordt vooral gehoopt op stabiliteit, zodat de olieprijs in de OPEC-lidstaat niet onder druk komt te staan. Algerije is bovendien een cruciale gasleverancier en een geprivilegieerde partner in de strijd tegen terrorisme.

Toekomst

Volgens de Algerijnse grondwet neemt in geval van het ontslag van een staatshoofd de voorzitter van het Hogerhuis diens taken over. Momenteel is dat Abdelkader Bensalah, uiteraard een ouwe getrouwe van Bouteflika.

Binnen de 90 dagen moet een nieuwe president worden gekozen. Zoals het er nu naar uitziet wordt dat de huidige eerste minister Noureddine Bedoui, u raadt het al... een ouwe getrouwe van Bouteflika.