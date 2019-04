Nieuw-Zeelands rugbyteam wil van naam veranderen na aanslagen

Het rugbyteam van de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch wil van naam veranderen na de terreuraanslagen van 15 maart op twee moskeeën, waarbij 50 doden vielen. De Crusaders (kruisvaarders) “nemen de vragen die gerezen zijn over de gepastheid van ons merk zeer ernstig”, aldus de voorzitter van het team Colin Mansbridge in een mededeling.

Volgens Steve Tew, de CEO van New Zealand Rugby, is het behoud van de naam en het logo ongepast door de associatie met religieuze kruistochten, na de aanslagen door een extreemrechtse man op moslims tijdens het avondgebed. “In de nasleep van de aanslagen in Christchurch is gebleken dat de symboliek die de club gebruikt in combinatie met de naam ‘Crusaders’ beledigend is voor sommigen vanwege de associatie met de kruistochten tussen christenen en moslims”, aldus Tew.

De naam en het logo werden gekozen in 1996, toen de Super Rugby-competitie van start ging. Ze verwijzen naar de Engelse erfenis van Christchurch, en gebruiken beelden uit de riddertijd, zoals zwaarden en vaandels.

Het team heeft een onafhankelijk onderzoekskantoor aangeworven om te helpen bij de discussie. Een optie is om de naam te behouden, maar de merkstrategie en het logo van de club - een kruisvaarder met getrokken zwaard - te veranderen. Ook kan het team ervoor kiezen zijn volledige merk aan te passen, inclusief de naam.

Het is niet de eerste keer dat sportteams in opspraak komen door hun naam. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld er al jaren commotie over de naam en het logo van het American footballteam Washington Redskins, die als racistisch worden gezien vanwege hun verwijzing naar de oorspronkelijke inwoners van de VS. Vorig jaar kwam in de VS zelfs de mascotte van AA Gent, eveneens een indiaan, in opspraak na een artikel in de New York Times.