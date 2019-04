José Mourinho heropent vete met Paul Pogba: “Zijne excellentie wilde het stadion verlaten in zijn Rolls-Royce”

Goede vrienden zullen ze nooit worden, José Mourinho en Paul Pogba. De twee kwamen in hun periode bij Manchester United meermaals met elkaar in aanvaring. Sinds het vertrek van de Portugese coach bloeide de Franse sterspeler weer helemaal open. Met enkele opmerkelijke anekdotes op een seminarie in Portugal heeft ‘The Special One’ de vete meteen weer nieuw leven ingeblazen.

José Mourinho en Paul Pogba kwamen meermaals met elkaar in aanvaring. De Fransman verloor zijn basisplek en werd de Portugees openlijk aangepakt: “Je bent een virus, dodelijk voor de jongens om je heen”, klonk het. Het resulteerde niet in het verhoopte resultaat voor de Portugees: niet Pogba maar hijzelf moest opstappen bij United en werd vervangen door Ole Gunnar Solskjaer. Waarna Pogba meteen weer begon te schitteren op Old Trafford.

Dat heeft Mourinho duidelijk nog niet verwerkt. Op een seminarie voor trainers in Portugal noemde hij Pogba nooit bij naam maar omschreef hem telkens spottend als “zijne excellentie”. Volgens Mourinho riskeerde hij om “op vakantie” te worden gestuurd als hij de speler op een verkeerde manier aanpakte. Ondanks de grillen van de Franse wereldkampioen, want die waren er wel degelijk.

“We zouden een wedstrijd spelen op 30 kilometer van Manchester maar een speler vroeg me of hij na de wedstrijd niet met de ploeg maar alleen naar Manchester kon terugkeren”, vertelde Mourinho. “Ik zei hem: ‘Als we naar Londen zouden gaan en je daar wilde blijven, zou dat kunnen, maar dit is vlakbij. Dat slaat nergens op’ . De man was boos. Maar toen wonnen we de wedstrijd en vroeg hij het opnieuw. Omdat ik blij was, gaf ik een beetje toe en zei: ‘Stap tenminste de bus op en vraag je chauffeur om je 10 minuten buiten het stadion op te pikken, vanaf dan ga je zoals je wilt’. Maar die jongen in de kleedkamer was nog steeds niet gelukkig. Ik ging vervolgens naar de persconferentie en toen ik aankwam bij de teambus, stond ernaast een Rolls-Royce geparkeerd met zijn chauffeur. De auto was immers nieuw en zijne excellentie zou graag het stadion in zijn Rolls-Royce willen verlaten. Hoe los je zoiets op? Vertel je hem nooit de Rolls te nemen? Of dat hij mag als ik gelukkig ben? Of je lost dit op een andere manier op door me “op vakantie” te sturen.”