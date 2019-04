Pink Ribbon doopt mei om tot “stapmaand” tegen borstkanker

In de strijd tegen borstkanker spelen een gezonde levensstijl en bewegen een belangrijke rol. Daarom organiseert de vzw Pink Ribbon in mei de Roze Mars, waarbij iedereen uitgenodigd wordt om 30 minuten per dag extra te wandelen.

Pink Ribbon, de nationale organisatie die strijdt tegen borstkanker, stelt dat elke dag 26 vrouwen in België te horen krijgen dat ze borstkanker hebben. Maar een op de drie kankers kan vermeden worden door een gezonde levensstijl, en dus wil de Roze Mars Belgen meer doen bewegen.

Het doel is om samen met alle deelnemers op 31 dagen tijd minstens vijf maal de wereld rond te stappen. “Een halfuurtje extra stappen per dag is een kleine moeite. Het heeft immers weinig impact op je dagelijkse routine, maar voor je gezondheid is het een enorme stap vooruit”, zegt Brigitte Boonen, Executive Director bij Pink Ribbon.

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de Roze Mars via www.derozemars.be. Na registratie krijgen deelnemers toegang tot het online platform waar ze hun stapactiviteit kunnen tracken, en onder meer ook extra beweegtips vinden. Per inschrijving doneren deelnemers 5 euro ten voordele van de strijd tegen borstkanker.