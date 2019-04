Roemeense chauffeur die stelende kinderen rondreed krijgt 30 maanden cel

Tongeren - Een Roemeen die chauffeur speelde voor een bende die minderjarigen inzet om winkeldiefstallen te plegen, is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden en een boete van 1.600 euro. De man wordt strenger gestraft dan de achttien maanden die het Openbaar Ministerie gevraagd had. Ook de auto en de iPhone die de man tijdens de winkeldiefstallen gebruikte werden verbeurd verklaard.

Op 14 september werd de Orange Shop in Tongeren het slachtoffer van een winkeldiefstal. Twee Roemeense kinderen gingen ervandoor met een aantal iPhones. Een getuige van de diefstal liep de kinderen achterna en zag hoe ze enkele straten verder in een geparkeerde auto sprongen die vervolgens wegreed. De wagen reed zich echter vast in wegenwerken die in Tongeren toen aan de gang waren. Daarop sprongen de kinderen uit de auto en zetten het op een lopen. De Roemeen kon nog via een andere straat wegrijden, maar werd kort erna door de politie gestopt.

Volgens het Openbaar Ministerie maakte de Roemeen deel uit van een bende die kinderen inzet om winkeldiefstallen te plegen. Zo werd zijn auto ook gezien bij andere winkeldiefstallen. De familie van de Roemeen was afgezakt naar de rechtbank van Tongeren voor de voorlezing van het vonnis. Tegen de rechter zei de man, die sinds zijn arrestatie in de gevangenis zit, dat hij zich neerlegde bij de uitspraak van de rechter en niet in beroep zal gaan. De twee minderjarige kinderen werden pas in januari gearresteerd na een winkeldiefstal in Kortrijk.