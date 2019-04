Braziliaanse tweeling probeert alimentatie te ontlopen via DNA-test, maar moet nu twee keer betalen: “Eén van de twee liegt, we weten alleen niet wie”

Twee tweelingbroers uit de Braziliaanse deelstaat Goias die door hun gelijkaardige DNA probeerden te ontkomen aan het betalen van alimentatie voor een kind dat één van hen verwerkte, krijgen nu het deksel op de neus. Een rechter heeft hen nu allebei veroordeeld om te betalen voor het kind dat ze niet willen erkennen.

Eén van de twee broers had een relatie met een vrouw die zwanger raakte, maar beide broers bleven vervolgens staalhard ontkennen dat zij de vader waren. Een DNA-test wees weliswaar uit dat één van hen het kind had verwekt, maar aangezien tweelingen hetzelfde DNA delen, kon de test niet uitmaken welke van de twee broers de vader was. Ze hoopten zo te ontkomen aan het betalen van alimentatie.

Maar daar wilde rechter Filipe Luiz Peruca niet van weten: “Een van de twee liegt, dat is duidelijk. Alleen kunnen we er niet achter komen wie van de twee nu eigenlijk liegt.” En dus besliste de rechter prompt dat beide mannen in de geboorteakte van het kind worden vermeld, en dat ze allebei een alimentatie moeten betalen die overeenkomt met dertig procent van het minimumloon. Dat komt neer op een maandbedrag van 299,4 réais (of ongeveer 69 euro) voor elke broer.