Beste dierentuin én beste pretparkpersoneel van Europa vind je in België

Walibi, de Efteling in Nederland en Europa-Park in Duitsland zijn de grote winnaars van de Diamond Themepark Awards. Pairi Daiza is het beste dierenpark van Europa.

De Diamond Themepark Awards worden elk jaar net voor de start van het pretparkseizoen uitgereikt. De prijzen worden bepaald door een professionele jury, door de parken zelf en door het publiek.

Beginnen we bij de algemene prijzen: het beste pretpark van België is Walibi, het beste van de Lage Landen is de Efteling en in Europa moet je - nog steeds - in Europa-Park zijn. Wie van een goeie rollercoaster houdt, kan in België terecht in Bobbejaanland voor de Slegdehammer, voor de beste coaster van Europa moet je iéts verder rijden: dat is de Taron, een attractie in Middeleeuwse stijl in Phantasialand, net over de Duitse grens. Nog in Phantasialand staat met Chiapas de beste attractie: met een helling van 53 graden de steilste splash ter wereld.

Pairi Daiza

Wie het meer begrepen heeft op de beestjes, moet in Pairi Daiza zijn. Het dierenpark van Marc Coucke werd verkozen tot beste van Europa. De dierentuin werd ook uitgeroepen tot mooiste park van België en geroemd vanwege het beste dierenverblijf (de Bloementempel van de orang-oetans) en de beste demonstratie (het Bad der Olifanten). Ook viel Pairi Daiza in de prijzen voor de ‘mooiste geboorte’, van orang-oetan Sungai.

Tot slot nog een opvallende winnaar in een kleine categorie: het beste personeel vind je in Bellewaerde, nabij Ieper. Vriendelijk zijn wint blijkbaar toch ook prijzen.