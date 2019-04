Chicago heeft voor het eerst zwarte vrouw als burgemeester

In Chicago is de 56-jarige Democrate Lori Lightfoot verkozen als nieuwe burgemeester. Ze is niet alleen de eerste zwarte vrouw aan het hoofd van de op twee na grootste stad van de Verenigde Staten, ze is ook de eerste openlijke holebiburgemeester.

Bij de finale stembusslag op dinsdag haalde Lightfoot het van de 72-jarige Toni Preckwinkle. Met nagenoeg alle stembureaus geteld, hebben beide vrouwen respectievelijk ongeveer 74 en 26 procent van de stemmen achter hun naam. Lightfoot is nog maar de tweede vrouw in de geschiedenis van Chicago die aan het roer komt te staan van de stad, na Jane Byrne (burgemeester van 1979 tot 1983). Ze is ook nog maar de derde Afro-Amerikaan die het ambt bekleedt, na Harold Washington (1983-1987) en Eugene Sawyer (1987-1989). Chicago is nu de grootste Amerikaanse stad ooit met een openlijk lesbische burgemeester.

Lightfoot studeerde rechten en werd na een periode bij een advocatenkantoor assistent-procureur in de staat Illinois. Van federaal aanklager maakte ze de overstap naar enkele publieke ambten in Chicago, om na een nieuwe episode als advocaat in 2015 aangesteld te worden als voorzitter van de politieraad van de stad. In mei 2018 zette ze haar tweede termijn stop om zich volledig op de verkiezingscampagne voor het burgemeesterschap te werpen.