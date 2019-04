Man (31) krijgt jaar cel voor slagen na fake aanrijding

Gent - Een 31-jarige man die in de Gentse deelgemeente Zwijnaarde een autobestuurder in elkaar sloeg nadat hij met een kompaan deed alsof hij aangereden werd, is veroordeeld tot één jaar cel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De andere verdachte werd eerder al geïnterneerd.

De feiten gebeurden begin december aan de Heerweg-Zuid in Zwijnaarde. Op het kruispunt met de Dorpsstraat deden de twee mannen alsof een 45-jarige bestuurder uit Gent hen had aangereden. De ene man zei dat hij kniepijn had en vroeg 50 euro om geen aangifte te doen. De bestuurder weigerde en kreeg een slag in het gezicht. Hij kwam op de grond terecht en kreeg zware schoppen van de verdachten. De politie kon hen oppakken.

De eerste verdachte is intussen geïnterneerd wegens psychologische problemen, maar de andere moest voor de rechter verschijnen. Hij daagde echter niet op en werd bij verstek veroordeeld tot een jaar cel.