10 meter diep en 1.250 vierkante meter water: meest geavanceerde waterstudio in Europa staat in Vilvoorde

Vilvoorde - In Vilvoorde is woensdag de meest geavanceerde interieurwaterstudio van Europa voorgesteld. In de studio van het bedrijf Lites kunnen filmopnames gemaakt worden zoals rampen met onderzeeërs of een storm op zee.

De grootste troef van de studio, die tot 10 meter diepte gaat en 1.250 vierkante meter wateroppervlakte heeft, is dat alle watereffecten voortaan binnen kunnen opgenomen worden. De studio werd al gebruikt voor onderwateropnames, voor de Zweedse productie ‘Breaking Surface’, maar voortaan is hij helemaal klaar voor alle soorten opnames onder en op het water.

Wim Michiels, CEO van Lites en zelf onderwatercameraman, stelde naar eigen zeggen vast dat andere interieurwaterstudio’s ontoereikend waren voor grote watereffecten: “In een buitenstudio kan wel meer, maar daar spelen dan weer de nadelen van te koud water en onvoorspelbaar weer, wat alles duurder kan maken. Hier kunnen scènes met grotere zekerheid en stabiliteit gedraaid worden, waardoor men binnen het budget kan blijven.” Zo wordt het water constant tot 32 graden verwarmd, waardoor langdurige opnames mogelijk zijn.

De studio maakt deel uit van een complex met vijf studio’s, waar onder meer al opnames werden gemaakt voor ‘Kursk’, ‘The Missing’, ‘Girl’ en ‘Tabula Rasa’. Het studiocomplex kostte 23 miljoen euro. De waterstudio nam daarvan ongeveer 40 procent in beslag, zo zegt Michiels. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) investeerde 1,1 miljoen euro in de studio.

Volgens Vlaams minister van Economie en Innovatie Werk Philippe Muyters trekt de studio internationale producties aan die anders niet voor België zouden kiezen. “Onze steun is dan ook niet meer dan logisch, want met dit project investeren we in de toekomst”, zo zei hij.