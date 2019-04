Uitbaters bekend Antwerps pitarestaurant Finjan betrappen chef-kok op diefstallen uit kluis: “Verschrikkelijk, hij was als een zoon voor mij”

Antwerpen -

De chef-kok van het bekende pitarestaurant Finjan op het Antwerpse Zuid zit minstens voor een maand in de cel. De uitbaters betrapten hem op heterdaad terwijl hij geld uit de kluis aan het stelen was. Vermoedelijk deed hij dat al jaren. Het zou in totaal over meer dan 100.000 euro gaan. Uitbater Josef Chacham is er kapot van. “Hij was als een zoon voor ons.”