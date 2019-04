Britten en EU-burgers mogen ook na Brexit visumvrij het Kanaal oversteken

Britten die na de brexit voor een kort bezoek naar de Schengenzone willen reizen, zullen daarvoor geen visum nodig hebben. Dat hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement beslist. De visumvrijstelling kan echter maar gelden als ook EU-burgers vrij naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen.

Het Verenigd Koninkrijk maakt nu al geen deel uit van de Schengenzone, maar zal na de brexit ook uit de Europese Unie verdwijnen. Daarom drongen nieuwe afspraken zich op over de reisdocumenten voor Britten die het Kanaal oversteken en voor EU-burgers die naar Groot-Brittannië reizen.

De EU-lidstaten en het parlement hebben nu beslist dat Britse staatsburgers die voor een kort verblijf naar de Schengenzone komen (maximaal 90 dagen over een periode van 180 dagen) vrijgesteld zullen zijn van een visumplicht. Het moet dan gaan om een toeristisch bezoek, een zakenreis of een bezoek aan vrienden of familie. De visumvrijstelling heeft dus geen betrekking op het recht om in de EU te werken.

Voorwaarde

De nieuwe regels treden in werking de dag nadat het VK de EU verlaten zal hebben, op voorwaarde dat de Britse autoriteiten de EU-burgers hetzelfde regime bieden. De Britse regering heeft al aangegeven dat ze van EU-burgers geen visum zal vragen als ze voor een kort verblijf naar het Verenigd Koninkrijk komen. Als Londen toch een visumplicht voor Europese burgers zou invoeren, dan zullen ook de Britten hun visumvrijstelling verliezen.

De beslissing van de Raad en het Parlement werd woensdagochtend geformaliseerd in de bevoegde commissie van het parlement, donderdag volgt de stemming in de plenaire vergadering in Brussel. Ook de Raad moet het licht nog op groen zetten.