Politie zoekt man die vrouw tot tweemaal toe aanrandde in Halle

Halle - De federale politie is op zoek naar een man die op 10 oktober vorig jaar tot tweemaal toe een vrouw probeerde aan te randen in Halle. Ook aan twee getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

Omstreeks 23.00 uur stopt de trein vanuit Brussel in het treinstation van Halle. Een 60-jarige vrouw stapt uit, even later gevolgd door een man. Vanop het perron neemt het slachtoffer de trappen naar de voetgangersbrug boven de sporen, waar ze wordt vastgenomen door de dader, die haar tegen de grond duwt en aanrandt. Als een andere persoon over de brug wandelt, stopt de dader onmiddellijk en helpt de dader het slachtoffer recht.

De passant heeft echter niet door wat er aan de hand is en wandelt verder, waarop ook de dader in tegenovergestelde richting wegwandelt. Dit is echter de enige richting die het slachtoffer kan nemen om naar huis te gaan. Ze blijft even wachten op de brug en beslist om toch die weg naar huis te nemen. De dader wacht haar echter op en achtervolgt haar, om haar ter hoogte van frituur ‘De Frietwagon’ een braakliggend terrein op te duwen, waar hij haar weer aanrandt. Zij roept om hulp, en een passant die op dat ogenblik zijn hond aan het uitlaten is, hoort haar hulpkreet en komt haar ter hulp en trekt de dader van de vrouw. De aanrander vlucht weg, maar komt terug om zijn muts, die tijdens de aanranding was afgevallen, op te rapen, en vertrekt dan richting het station.

Verdachte en getuigen

De dader is ongeveer 1,70 meter lang en normaal gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe jeansbroek, een donkere jas, donkere schoenen met een witte boord en een rugzak in camouflagekleuren van het merk Nike. De dader droeg in het station Brussel Noord een oranje muts, in Halle een grijze muts. Wie nuttige informatie heeft voor de speurders, kan contact opnemen met de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Naast tips over de verdachte is de politie ook op zoek naar twee mogelijk belangrijke getuigen. De eerste zat in dezelfde wagon van het slachtoffer en de verdachte. Hij heeft kort haar, droeg een hoofdtelefoon en een lichtkleurige rugzak. De man stapte net voor de vrouw de trap richting voetgangersbrug op. De tweede getuige is de man die de eerste poging kon stoppen en over de voetgangersbrug richting Graankaai wandelde.