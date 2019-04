Matchpack AA Gent-Standard. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Op de tweede speeldag van Play-off 1 ontvangt AA Gent vanavond Standard. De Rouches kunnen mits winst in de Ghelamco Arena naderen tot op twee punten van leider Genk, dat dinsdag al onderuit ging bij Antwerp. De Buffalo’s staan momenteel zesde maar kunnen (voorlopig) over Anderlecht springen en weer op gelijke hoogte komen met The Great Old.

KAA Gent KAA Gent Standard Standard Nathan Verboomen

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 3-2 winst thuis, 2-1 verlies uit

Standard: Ochoa; Cavanda, Vanheusden, Laifis, Fai; Bokadi, Marin; Carcela, Mpoku, Djenepo; Sa

Bank: Gillet. Goreux. Kosanovic. Miangue. Cimirot. Bastien. Lestienne. Halilovic. Emond

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Oulare

Dit zegt onze clubwatcher: Standard pakte tegen in de reguliere competitie op verplaatsing slechts 1 op 15 tegen PO1-ploegen. Dat moet beter willen de Rouches hoge ogen gooien en tot het einde meedoen voor de prijzen. Om de trendbreuk te forceren, kiest Michel Preud’homme voor een minder naïeve aanpak. In de klassieke fase werd daarmee al geëxperimenteerd op Cercle Brugge (1-2-zege) en ook de voorbije thuismatch tegen Antwerp startte de Luikse T1 met een versterkt middenveld. Dat liep niet altijd even vlot, waardoor het goed mogelijk is dat Cimirot straks op de bank zit om plaats te maken voor man in vorm Djenepo. Ook Orlando Sa solliciteert naar een basisstek. Kosanovic en Laifis kampen met kleine kwaaltjes, waardoor de kans aanwezig is dat één van de twee niet speelt.

AA Gent: Kaminski; Souquet, Bronn, Derijck, Asare; Odjidja, Verstraete, David; Sorloth, Yaremchuk, Dompé

Bank: Thoelen, Coosemans, Rosted, Plastun, Smet, Smith, Bezus, Dejaegere, Esiti, Limbombe, Kvilitaia

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Philip Azango,

Dit zegt onze clubwatcher: Het is voor AA Gent na de offday in Brugge al meteen menens wanneer het woensdagavond Standard ontvangt. Een nieuwe nederlaag zou ongetwijfeld de sfeer in de Ghelamco Arena flink kunnen vergallen en meteen ook de Gentse slaagkansen in Play-off 1 ernstig hypothekeren. Jess Thorup verwacht alvast een duidelijke reactie van zijn team: benieuwd of zij deze keer wel thuis geven.