Dakloze man doet zijn behoefte in Tongerse rechtszaal

Tongeren - Een dakloze man die vaak rondhangt in de buurt van het sportcentrum De Motten in Tongeren is woensdagmorgen door enkele politieagenten naar het commissariaat genomen, nadat hij zijn behoefte deed tegen de deur van een van de zittingszalen van de Tongerse rechtbank.

De man hing zoals gewoonlijk rond in de buurt van het gerechtsgebouw op het Vrijthof en moest blijkbaar zeer dringend naar het toilet. Hij stapte het gerechtsgebouw binnen, maar in plaats van de toiletten op het gelijkvloers te gebruiken stapte hij één van de nabijgelegen zittingszalen binnen. Een aanwezige gerechtsdeurwaarder en griffier merkten op dat de man zich vreemd gedroeg aan de zware houten toegangsdeuren. In plaats van het nabijgelegen toilet voor gehandicapten te gebruiken had de man zijn plasbehoefte tegen de deuren van de rechtszaal gedaan.

Enkele politieagenten die in het gerechtsgebouw aanwezig waren, werden door de aanwezige gerechtsdeurwaarder verwittigd en konden de dakloze man bij de kraag vatten. De man kreeg voor zijn plaspauze een gasboete en werd meegenomen naar het commissariaat.