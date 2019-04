Dara (25) mag niet meer op sociale media door jarenlange bedreigingen na gefaalde opleiding: “Ik ga nog liever naar de cel”

Dara in haar wagen. Foto: Sudpresse

Omdat ze vier jaar lang een tiental mensen gestalkt had op alle mogelijke manieren, is een 25-jarige vrouw uit Verviers veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. Een van de voorwaarden om niet effectief naar de gevangenis te moeten, is dat ze vijf jaar lang geen sociale media mag gebruiken. “Ik ga nog liever achter tralies zitten dan dat”, aldus Dara bij Sudpresse.

De 25-jarige Dara, van Roemeense afkomst, volgde in 2013 een opleiding tot zorgkundige. Toen ze niet slaagde, vond ze dat niet zijzelf maar wel de rest van de wereld daar schuld aan had. En dus begon ze een tiental mensen onder een valse identiteit te bestoken met bedreigingen via sms, anonieme telefoons en e-mails. Tot 200 valse e-mailadressen gebruikte ze daarvoor. Ook op Facebook liet ze zich niet onbetuigd: ze bood de diensten van een collega-student aan als gigolo.

Vier jaar lang hield ze die pesterijen vol. Een periode waarin er tientallen klachten tegen haar ingediend werden. “Als ik gemeen was, dan was dat omdat men gemeen was tegen mij”, verklaarde ze haar daden in de rechtbank. Wie ze bedoelde met ‘men’? “De samenleving.”

Burn-out

Uit de getuigenissen van de burgerlijke partijen bleek hoe ver Dara ging met haar pesterijen. De directrice van het vormingscentrum werd zodanig bestookt en bedreigd dat ze een burn-out kreeg en arbeidsonbekwaam werd. Een stagiaire liep een zenuwinzinking op en zag een jaar van de studie verloren gaan. Allemaal toonden ze zich bevreesd voor de toekomst, bang dat Dara opnieuw zou beginnen. “Ze had me gezegd dat ze mijn leven kapot zou maken”, zegt iemand die vorige week nog door haar bedreigd werd. “En dat is haar gelukt.”

Het openbaar ministerie schilderde de beklaagde af als iemand die zich voordoet als slachtoffer, maar eigenlijk enorm veel schade aanricht om haar heen met als enige doel mensen te kwetsen. Het OM stelde dan ook een voorwaardelijke gevangenisstraf met erg strikte voorwaarden voor, waar de rechter mee instemde.

Liever naar de gevangenis

Het tribunaal veroordeelde de vrouw tot 18 maanden gevangenisstraf, die ze alleen moet uitzitten als ze zondigt tegen haar voorwaarden, en een schadevergoeding van 5.000 euro aan vier slachtoffers en 2.500 euro aan een ander. De voorwaarden zijn een wekelijks bezoek aan een psychiater en een verbod op het gebruik van sociale media gedurende 5 jaar. Dat laatste, een hoogst uitzonderlijke straf die maar zelden uitgesproken wordt, zal gecontroleerd worden door sociaal assistenten van het justitiehuis.

Dara moet er niet van weten, zei ze meteen in de rechtbank. “Neen! Ik ga die niet aanvaarden, geen sprake van. Ik ga liever naar de gevangenis om mijn straf volledig uit te zitten. Dan heb ik tenminste eten en televisie, word ik witgewassen en kan ik studeren zoals Michelle Martin.”