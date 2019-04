Opnieuw voetganger aangereden en overleden

Brussel / Koekelberg / Kraainem - Op een week tijd zijn al minstens twee voetgangers omgekomen in het verkeer, een derde raakte levensgevaarlijk gewond. Gisteren overleed een man in Kraainem nadat hij bij het oversteken van de weg werd aangereden.

Dinsdagnamiddag werd een voetganger in faciliteitengemeente Kraainem aangereden toen hij op de hoek van de Koningin Astridlaan en de Acaciastraat overstak. Een lichte vrachtwagen had de man niet gezien. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar daar is hij volgens het parket Halle-Vilvoorde in de loop van de avond overleden aan zijn verwondingen.

Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Het is het derde slachtoffer deze week. Dinsdagochtend raakte bij een ongeval op het IJzerplein in Brussel, in de richting van de basiliek van Koekelberg, een 25-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond. Ze stak volgens getuigen de straat over terwijl het voetgangerslicht voor haar op rood stond.

En zondag overleed in de Brusselse gemeente Koekelberg nog een 30-jarige vrouw nadat ze werd aangereden op het zebrapad. De 19-jarige bestuurder met een voorlopig rijbewijs stak een stilstaande wagen langs rechts voorbij en maaide de vrouw van de weg. Ze overleed ter plaatse.

LEES OOK. 19-jarige die voetgangster doodreed: “Ik reed alleen omdat vriendin veel te dronken was. Ik voel me óók een slachtoffer”