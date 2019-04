Fred Rutten: “Denkt de goegemeente dat Anderlecht niet meer kan voetballen? Laat ons iedereen verrassen”

Hoe zal Anderlecht voor de dag komen morgen tegen Club Brugge? Voor RSCA lijkt het de allerlaatste kans om nog een rol van betekenis te spelen in de titelstrijd, maar sinds de 3-0 nederlaag op Genk leeft bij iedereen de perceptie dat paars-wit niet meer kan voetballen. Fred Rutten moest lachen toen hij die boutade hoorde.

“Denkt de goegemeente dat Anderlecht niet meer kan voetballen?”, repliceerde hij. “Wel laat ons dan iedereen verrassen. We hebben al bewezen dat we ons mannetje kunnen staan in matchen van dat kaliber. Als je het duel in Genk analyseert los van alle emoties, dan zag je dat we ook 4 of 5 goeie kansen hadden kunnen creëren als we het verstandig hadden aangepakt. Daarom maak ik me nu minder zorgen dan als we echt niets zouden creëren. Het komt in deze Play-off 1-matchen vaak aan op details.”

Het is natuurlijk wel tegen Club Brugge dat vorig weekend indruk maakte tegen AA Gent. “Tot aan de rode kaart van Vadis Odjidja vond ik die partij best evenwichtig. Het verschil met Gent was niet immens groot. Tegen tien man nam Brugge wel de bovenhand en toen was het best impressionant, maar de rode kaart van Gent heeft zeker zijn invloed gehad. Bij mijn groep zal er ook wel wat revanchegevoel zijn en aan intrinsieke motivatie zal het niet ontbreken. Die is altijd top bij mijn groep.”

Bolasie als diepe spits?

Om Brugge te bekampen zal Rutten wel wat wijzigingen doorvoeren in zijn basiselftal. Trebel wordt aan de aftrap verwacht en Bolasie lijkt de diepe spits te gaan worden. “Jullie zullen wel al over de informatie beschikken dat we Bolasie als diepe spits uitgeprobeerd hebben op training. Het is één van de mogelijkheden, maar er zijn meer opties. Ik ga hier nu niet heel mijn ziel en mijn elftal blootgeven en de tegenstander wijzer maken.”

Door het interview van Hein Vanhaezebrouck, door de onzekerheid over de toekomst van Fred Rutten staat er nog wat extra spanning op Anderlecht. Heeft dat geen negatieve invloed op de groep? “Wat mijn voorganger betreft: daar heb ik geen zicht op. En wat mijn eigen toekomst betreft: ik ben niet belangrijk. Ik ga niet mee in die polonaise die nu ontstaat. De basis van mijn aanwerving hier zijn de resultaten voor dit seizoen. Het is goed dat sommigen daar eens worden aan herinnerd, maar we leven echt van match tot match. Tien finales. De cultuur van de club is dat we alles moeten winnen - realistisch of niet.”

Bakkali en Dimata out

Tegen Club kan Rutten morgen nog geen beroep doen op Dimata en Bakkali. De kans dat Bornauw in de kern zit is ook niet zo groot. “Ik heb geleerd dat we spelers niet te vroeg mogen brengen”, besloot Rutten. “Op Standard maakten we de fout om twee jongens (Dimata en Trebel, nvdr) te zetten die niet 100 procent waren. Dat neem ik onszelf nog altijd kwalijk. Ook mezelf. In die valkuil gaan we niet meer trappen. Bakkali heeft nog even tijd nodig en ook bij Dimata zijn er geen garanties. Landry zelf heeft goeie hoop dat hij tijdens deze play-offs nog fit raakt. Wij ook, maar voorlopig is het allemaal kort dag.”