“Duwtje met hoofd, maar zeker géén kopstoot” komt agressor op werkstraf te staan

Gent - Een 45-jarige Gentse Turk is woensdagochtend tot 120 uur werkstraf veroordeeld voor verkeersagressie – waarbij een fietser een kopstoot gaf – en het te lijf gaan van enkele politie-inspecteurs. De man zelf ontkent de kopstoot, maar spreekt van “een duwtje met het hoofd”.

De veertiger is geen onbekende voor het gerecht, want de rechter merkte eerder al op dat hij een strafblad “van hier tot in Tokio” heeft. Nadat de man het in mei vorig jaar aan de stok had gekregen met een fietser, brak hij met een kopstoot de neus van die fietser.

“Maar ik heb hem echt geen kopstoot gegeven, wel een duwtje met mijn hoofd”, klonk het verweer van de veertiger. “Mijn cliënt was net aan het verhuizen en werd voor ‘vuile Turk’ uitgescholden door de fietser omdat hij met zijn wagen de weg versperde”, kaderde zijn raadsman de feiten.

Inspecteurs proberen bijten

Het “duwtje met zijn hoofd” was echter niet het enige feit waarvoor de man zich moest verantwoorden. In januari 2019 ging de man zwaar onder invloed van alcohol en cocaïne de weg op met zijn auto, waarop hij door de politie aan de kant werd gezet. De man trachtte te vluchten, maar ging eerst enkele politie-inspecteurs te lijf.

Meerdere agenten raakten lichtgewond, maar de man kon toch worden ingerekend. In het tumult zou de Gentse Turk ook hebben geprobeerd de inspecteurs te bijten. “Ze hebben waarschijnlijk wel zijn tanden gezien en gevoeld, maar echte bijtwonden waren er niet”, klonk het verweer daarover.

De veertiger kreeg gisteren een werkstraf van 120 uur of een vervangende gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd. “Aan hem de keuze”, aldus de rechter. “Of de werkstraf naar behoren uitvoeren, of een jaar naar de gevangenis.”