Brugge -

Stadsbeiaardier Wim Berteloot heeft de Brugse Markt op een wel heel bijzonder concert getrakteerd. Driekwartier lang weergalmden uit het Belfort intro’s van bekende televisie-intro’s, van Twin Peaks, Bonanza en The A-Team over Vlaamse klassiekers als De Collega’s, FC De Kampioenen en Samson en Gert. Aanleiding voor het optreden is de voorstelling TV-Tunes KNT Revisited van Wim Opbrouck en Ron Reuman, een ode aan het genre. Herkent u ze allemaal?