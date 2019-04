Ivan Leko weet dat de strijd voor Club Brugge terug open is maar: “We spelen tien finales, een unieke kans is dit niet”

Door de nederlaag van Racing Genk op het veld van Antwerp kan Club Brugge morgen, mits winst op het veld van Anderlecht, naderen tot op één punt van Racing Genk. Leuk, vindt Club-coach Ivan Leko. Maar meer ook niet!

Het is lang geleden dat Club Brugge zo dicht kon naderen op leider Genk. Mits winst op Anderlecht - dat zou de eerste keer in meer dan 20 jaar zijn - komt Club op een puntje. “Twee maanden geleden stonden we nog elf punten achter”, wist Ivan Leko tijdens zijn persbabbel. Hij heeft niet naar de match tussen Antwerp en Genk gekeken, maar is wel tevreden om het resultaat. “De eerste minuten keek ik. Daarna niet meer. Ik wil me focussen op onze wedstrijd. Natuurlijk was het resultaat goed voor het klassement en de spanning in de Play-offs, maar ook Standard en Anderlecht kunnen nu een goede zaak doen. Het gaat interessant worden. Een unieke kans is dit niet. We spelen tien finales en we moeten pas op 19 mei de beste zijn. Tot dan bekijken we het match per match. Natuurlijk moeten we wel proberen alles winnen en dan hopen dat de concurrentie dan een misstap begaat.”

Foute statistiek

Ondertussen vloeide er al heel wat inkt over die beruchte statistiek: de laatste zege van Club Brugge op Anderlecht dateert van 1998. Leko en Club trekken na de overwinning tegen Gent boordevol vertrouwen naar Brussel. “Of ik met minder dan een overwinning tevreden ben? Nu niet, nee. Maar na 90 minuten spreek ik misschien anders. We hebben genoeg kwaliteit om tegen elke ploeg in België te winnen. We zitten in een goed moment. Maar na de 3-0 op Genk is het ook voor Anderlecht een ideaal moment om zich te herpakken. Zij spelen nu liever thuis tegen Club Brugge dan pakweg tegen Lokeren. We spelen niet tegen zomaar een ploeg: het blijft op Anderlecht, een klassieker in België.” Bij Club herhaalde men al meermaals dat het voluit voor de titel gaat. Ook in het Astridpark donderdag. “Misschien vinden sommigen dat we te veel vertrouwen hebben, maar dan is dat maar zo. We hebben respect voor Anderlecht, maar we gaan niet rekenen. Er is kwaliteit genoeg om die match te winnen. Tijdens deze Play-offs is het alles of niets voor ons, en we willen dat het alles wordt. Het wordt donderdagavond een kwestie van wie meer intensiteit, wil durf en ballen toont.”

Leko kwam ten slotte nog eens terug op de prestatie van Dennis tegen Gent. De Nigeriaan wisselt hoge pieken met diepe dalen af, iets wat zijn coach probeert te vermijden. “Het is een casinospeler. De ene wedstrijd speelt hij voor een acht of een negen, de andere match voor een drie of een vier. Ik zag een goede Dennis terugkeren na de interlandbreak. Iedereen weet wat hij kan, maar het wordt hopen dat hij de lijn eens kan doortrekken.”

Nakamba, Poulain, Vlietinck en Mitrovic blijven out, waardoor Leko hoogstwaarschijnlijk met dezelfde elf als tegen Gent speelt.