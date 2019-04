Adam vermoordt dochtertje van zijn vriendin, omdat het meisje met Down hem durfde onderbreken

Een Amerikaanse twintiger is in beschuldiging gesteld voor de moord op het 4-jarige dochtertje van zijn vriendin. Het meisje met Down had hem onderbroken, zo vertelde hij aan de politie, en daarom was hij kwaad geworden. De man pleit onschuldig.

De 24-jarige Adam Hughes was een week geleden, op dinsdag 26 maart, op de kinderen van zijn vriendin Corrine Blake aan het passen in het Amerikaanse Rancho Cucamonga toen de situatie uit de hand liep. De man werd kwaad toen Kylee Willis, een meisje van 4 met het syndroom van Down, hem plots onderbrak. Dat heeft de politie van San Bernardino bekendgemaakt.

“Hughes heeft het meisje aangevallen en daarna in bed gelegd. Toen hij enkele uren later merkte dat ze niet meer reageerde, bleek ze blauwe vingers en lippen te hebben.”

De man belde toen zijn vriendin, die de hulpdiensten alarmeerde rond 19.56 uur. De ambulanciers troffen het meisje aan met een ernstig hoofdletsel, waar ze drie dagen later aan overleed in het ziekenhuis.

Moord

Op 27 maart, toen het meisje in het ziekenhuis nog voor haar leven aan het vechten was, werden zowel Hughes als Blake opgepakt op verdenking van bewust geweld tegen een kind. Na haar overlijden werd Hughes officieel beschuldigd van moord. Hij pleit onschuldig.

“Het is duidelijk dat de verwondingen van het kind bewust aangebracht waren”, aldus Cindy Bachman, woordvoerster van de lokale politie. “Toen de speurders hem verhoorden, zei Hughes dat het kind hem onderbroken had. Hij was bezig, ze stoorde hem en dan is hij kwaad geworden.” Op het moment van de feiten was er ook een 18-jarige jongen in de woonst aanwezig.