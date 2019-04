Hoe tijdrekken van een doelman in extra tijd te voorkomen, experts getuigen: “Bolat neemt het publiek voor dommeriken”

En plots greep hij naar de rechterdij, alsof er iets in zijn hamstrings was geschoten. “Ik zal de echo sturen”, klonk het zelfs achteraf. En toch, alleen wie voor Antwerp supporterde, ergerde zich niet aan het gedrag van Sinan Bolat dinsdagavond. Wat valt er tegen te beginnen? Ervaringsdeskundigen geven de voorzet: “De oplossing ligt bij de ref.” Maar Bolat is niet de eerste doelman die tijd probeert te rekken. Veel collega’s van hem gingen hem voor, bekijk hier ook de beelden van enkele toppers onder de tijdrekkers.