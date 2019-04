Man uit Hasselt duwde partner in kampvuurtje en sloeg haar: “Maar nu zijn we samen gelukkig”

Hasselt - Een 35-jarige man uit Hasselt is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank voor partnergeweld tot 8 maanden cel veroordeeld. Hij kreeg uitstel voor de volledige celstraf.

Op 10 december 2018 sloeg de man zijn vriendin in hun appartement. Aan een zwemplas in Lummen duwde hij haar in het water en sloeg hij haar met de vuist in het gezicht. Een andere keer liep ze brandwonden op omdat hij haar in een kampvuurtje had geduwd.

De vrouw is intussen zwanger. De man vertelde de strafrechter en de procureur dat ze “nu samen gelukkig zijn. “De man verklaarde dat zijn vriendin ook ‘haar mannetje staat’ en geregeld woede-uitbarstingen heeft. Hij wilde de strafrechter de context schetsen waarin de feiten zich voordeden.

De procureur vertelde dat de man geen schuldbesef heeft. Er was een tijdelijk huisverbod opgelegd, maar de vrouw nam hem terug in huis. Toen de politie op 10 december 2018 ter plaatse kwam, stelden de agenten vast dat de man onder invloed van drugs was, geagiteerd reageerde en schuim op de lippen had. Aan het uitstel voor de celstraf van acht maanden zijn voorwaarden verbonden. De man moet afkicken en werk zoeken.