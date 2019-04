Juncker geeft Britten nog tot 12 april om deal goed te keuren

Brussel - Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is bereid om de Britten nog tot 12 april te geven om het brexitakkoord in het Lagerhuis goed te keuren, zodat het op 22 mei met een akkoord uit de EU kan stappen. Maar na die datum “is er geen enkel bijkomend uitstel op korte termijn meer mogelijk”.

De Britse premier Theresa May zoekt nog altijd naar een uitweg voor de Brexit, nu ze er maar niet in slaagt het akkoord dat ze eind vorig jaar met de EU sloot door het Lagerhuis goedgekeurd te krijgen. Dinsdagavond kondigde ze na een urenlang overleg met haar regering aan dat ze een brexit zonder akkoord uitsluit. Daarbij vroeg ze om een nieuw, kort uitstel. De Europese leiders gaven haar tien dagen geleden al groen licht om de Brexit uit te stellen tot 22 mei, als ze tenminste voor 29 maart de deal door het parlement kon krijgen. Omdat dat niet gelukt is, moet Europa instemmen met nieuw uitstel.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is bereid de Britse premier nog tot 12 april te geven, kondigde hij woensdagmiddag aan in het Europees parlement. “Als het Verenigd Koninkrijk een uittredingsakkoord met een levensvatbare meerderheid kan goedkeuren tegen 12 april, dan zou de EU een uitstel tot 22 mei moeten accepteren”, zei hij. “12 april is echter de ultieme datum. Als het Britse parlement zich tegen die dag niet kan uitspreken, is er geen enkele bijkomende verlenging op korte termijn meer mogelijk. Dan riskeren we het goede verloop van de Europese verkiezingen en het functioneren van de EU.”

LEES OOK. “May kreeg niet eens Corbyns naam over haar lippen, hoe kunnen ze ooit een deal sluiten?” (+)

Juncker blijft erbij dat het bestaande akkoord “de beste optie is”, maar wil in de politieke verklaring bij dat akkoord wel “flexibiliteit aan de dag leggen”, zei hij. “We staan open voor een hele resem opties, gaande van een vrijhandelsakkoord, een douane-unie, tot de interne markt.”

“Of het zo gebeurt, hangt volledig van het Verenigd Koninkrijk af. De Europese Raad heeft ze alle tijd en ruimte gegeven. Mijn vriend Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar is klaar. Ik hoop op hetzelfde niveau van voorbereiding in Groot-Brittannië”.